Mulher cancela casamento, mas mantém viagem de lua de mel e ex-noivo fica chocado após descoberta

Um noivo recém-abandonado descobriu que a ex-companheira não cancelou a lua de mel que fariam e, o pior, ainda levaria outra pessoa junto.

Com a verdade vindo à tona, o homem ficou desolado, pois a irmã dele é quem iria no lugar, com destino à costa de Amalfi, na Itália.

Essa história dramática foi contada no Reddit, um espécie de blog nos Estados Unidos. Lá, o ex-noivo contou que teria sido deixado após a mulher descobrir que ele almoçava algumas vezes com um antigo amor platônico.

Considerando uma possível traição, ela preferiu romper por ele manter isso em segredo e cancelou a festividade, que já estava marcada.

“Fiquei chateado. Minha ex não fala comigo desde que ela cancelou nosso casamento. Quando soube que ela veio para um almoço em família na casa dos meus pais, achei que ela tinha vindo se acertar comigo”, contou aos usuários.

“Eu me senti mal ao saber que elas estavam viajando juntas no que seria nossa lua de mel”, completou.

Ele ainda mencinou ter tentado conversar com a irmã, mas ela não pareceu muito comovida com o sentimento do familiar e disse que não anularia os sonhos e objtivos por conta dele.

“Eu sempre soube que ela tinha uma queda pela minha ex e eu disse a ela que elas não vão ficar juntas”, comentou revoltado.

Por um outro lado, os pais dos irmãos pontuaram que já estava hora de ele esquecer tudo isso e seguir a vida, deixando que a irmã tomasse as atitudes que quisesse.

“Disseram que eu preciso superar. Não esperava que eles tomassem partido, mas eles se recusam a ver meu ponto de vista”, desabafou.

Já os usuários ficaram dividido nas opiniões, enquanto alguns apoiavam a irmã, outros disseram que a atitude dele foi egoísta e insensível.

“Sua irmã pode ser amiga de quem ela quiser, mas ela parece não se importar com seus sentimentos sobre ela viajar com sua ex para o que seria sua lua de mel. Você tem direito de estar bravo”, ponderou um.