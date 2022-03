Os detalhes da reunião secreta e ilegal feita por Leandro Ribeiro durante à noite na Câmara Municipal

Contrariando ato da Mesa Diretora do último dia 07 de janeiro, que proíbe eventos noturnos na Câmara Municipal, o vereador Leandro Ribeiro promoveu na noite desta terça-feira (08) um verdadeiro ato de campanha antecipada no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, com direito a carros plotados com o rosto dele do lado de fora.

O Portal 6 acompanhou o evento de perto, na porta e dentro do recinto, com repórter e um ouvinte com gravador escondido na cueca – já que todos as mais de 80 pessoas convocadas previamente pelo parlamentar tiveram os celulares recolhidos pela segurança do prédio.

Com as portas abaixadas, as falas foram duras e taxativas. Leandro deixou claro que todos ali deverão trabalhar para que ele tenha ao menos 40 mil votos para deputado federal em Anápolis na próxima eleição. Caso o contrário, o projeto de se candidatar a prefeito em 2024 também sairá derrotado.

O emprego de todos, pelo o que foi dito, também ficará comprometido caso o presidente da Câmara não tenha sucesso em atingir essa meta. Tanto é que foi aconselhado aos comissionados presentes pedir exoneração caso não estejam dispostos a entrar nessa “guerra”.

Falando em guerra

Talvez com síndrome de Vladimir Putin, Leandro Ribeiro também usou o evento ilegal para declarar guerra ao Portal 6 e ordenar que a partir de agora todos os que ali estavam deverão defendê-lo e atacar o veículo nas redes sociais.

Paz e amor

Guerra mesmo Leandro não quer com outros candidatos já conhecidos do meio político anapolino. Tanto é que, pessoalmente, indicou que votará na primeira-dama Vivian Naves para deputada estadual, mas deixou livre o voto em Amilton Filho e Thaís Souza.

O golpe tá aí…

O evento de Leandro Ribeiro foi tão secreto que nem todos os auxiliares diretos da Câmara Municipal, do que se pode chamar de ‘alto escalão’, sabiam do que estava acontecendo no plenário naquele momento. Tanto é que a resposta oficial foi a de que o vereador estava apenas fazendo uma reunião de trabalho com no máximo dez servidores do gabinete e “testando o som”.

Ainda na Câmara

Deve ficar pronto até na semana que vem o decreto legislativo que vai formalizar as competências e atribuições da recém-ressuscitada Comissão de Ética, que tem como único alvo o vereador Policial Federal Suender.

Nota 10

Para a PUC Goiás, que trará os cantores Nando Reis e Arnaldo Antunes no Centro de Convenções da universidade neste semestre. Goiânia não é só a terra do sertanejo e eventos como esses são a prova disso. Para entrar será necessário comprovante de vacinação.

Nota Zero

Para os vereadores da Câmara Municipal de Goiânia que boicotaram o evento em homenagem às mulheres naquele Poder. Não é só falta de educação, é um baita tiro no pé também.