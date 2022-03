Preso no Sunflower por não pagar pensão das filhas não é morador do condomínio de luxo

Desde a terça-feira (09), começou a repercutir pela cidade o fato de uma viatura da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) ter sido vista saindo de dentro do Sunflower, tradicional condomínio de luxo da região Sudeste de Anápolis.

De imediato, muitos começaram a questionar o que poderia ter acontecido lá dentro e se seria um morador o homem que estava no camburão dos militares.

O Portal 6 apurou que toda a situação ocorreu por volta das 13h, depois que os agentes receberam uma denúncia anônima de que havia no interior do residencial uma pessoa com mandado de prisão em aberto.

No endereço, os policiais encontraram o homem, de 42 anos, que na verdade era um prestador de serviço que estaria trabalhando no condomínio.

Já o mandado de prisão teria sido expedido pela Justiça porque ele não teria efetuado o devido pagamento de pensão alimentícia das filhas.

O prestador de serviço foi encaminhado à Central de Flagrantes e colocado à disposição da Justiça.