6 mudanças que chegam com a nova carteira de identidade e todo brasileiro deve conhecer

O mês de março começou e junto com ele o Governo Federal anunciou uma novidade. A partir deste ano começa a valer a nova carteira de identidade nacional. Ficou sabendo?

Bom, se você ainda não está entendendo nada, fique tranquilo, porque vamos explicar. No geral, os órgãos nacionais que emitem o documento terão até 06 de março de 2023 para se adequarem à mudança. Ok, mas o que vai mudar com essa nova identidade?

Resumidamente, agora teremos a possibilidade de incluir mais informações no documento. Por exemplo, tipo sanguíneo, fator RH e disposição a doar órgãos em caso de morte. Assim, o que antes existia só em alguns estados, agora será para todos os brasileiros.

Além disso, a nova carteira não permite que o cidadão mude o número ao mudar de estado. Desta forma, teremos no registro o número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) para facilitar a identificação do cidadão. Isso vem para evitar a possibilidade de fraudes.

Como fazer?

Bom, mas como emitir essa nova identidade? Se essa é sua dúvida, saiba que a emissão é gratuita e está sob responsabilidade das secretarias de Segurança Pública. Com isso, você deve ir a alguma unidade, apresentar o CPF e fazer a solicitação.

Ademais, também é necessário ter em mãos a certidão de nascimento ou de casamento em formato físico ou digital. Inclusive, durante a solicitação, você pode atualizar seus dados biométricos e incluir o nome social. Para as demais duvidas, acesse o site do Governo Federal.

Veja 6 mudanças que chegam com a nova carteira de identidade:

1. CPF

2. Tipo Sanguíneo

3. Nome Social

4. Fator RH

5. Disposição a doar órgãos, em caso de morte

6. Formato Digital

