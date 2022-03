Empresário Mounir Naoum ganha biografia escrita pelo ex-prefeito Pedro Sahium

Escrito pelo historiador e ex-prefeito de Anápolis, Pedro Sahium, com a colaboração do jornalista Danilo Boaventura, e ilustração do arquiteto e desenhista Luiz Antônio Martins Costa, a biografia de Mounir Naoum já tem data de lançamento.

Será no próximo dia 22 de março, na mansão do empresário, no bairro Jundiaí.

“Mounir Naoum: do Líbano ao Centro-Oeste do Brasil” conta com riqueza de detalhes a trajetória de sucesso e realizações de um dos homens mais obstinados que Goiás já conheceu.

De leitura fácil, como bem pontuou o médico Ernei de Pina no prefácio, o livro foi produzido ao longo dos últimos dois anos e toda a história narrada se confunde com a dos ciclos de desenvolvimento de Anápolis e do nascedouro de Brasília.

É uma homenagem que contou com o apoio entusiasta da UniEVANGÉLICA e da Editora Kelps.

Mudando de assunto

Se o PSD goiano está em crise após o anúncio da desistência da candidatura de Lissauer Vieira a deputado federal, o mesmo não pode ser dito do PDSB de Marconi Perillo.

É que o partido, que já chegou a ser visto como ovelha negra no estado após a hecatombe sofrida em 2018, agora está animado com as diferentes possibilidades existentes no momento.

A baixa na rejeição do líder-mor do tucanato fez partidários incentivá-lo para um duelo contra Ronaldo Caiado.

Mas também tem os que defendem, com igual empenho, uma aliança com Gustavo Mendanha e a candidatura de Marconi ao Senado ou à Camara dos Deputados — o que muito agradaria a nacional do PSDB.

Ex-primeira dama

Se Marconi optar por concorrer à uma cadeira de deputado federal, a esposa dele, Valéria Perillo ou a deputada tucana Lêda Borges, são vistas como prováveis companheiras de chapa do ainda prefeito de Aparecida de Goiânia.

Chama o Waldir

Quem também está animado pelos ventos dos últimos dias é o deputado Delegado Waldir. Isso porque já tem operadores políticos do estado apostando que Henrique Meirelles também pode desistir de disputar o Senado.

Nome mais forte do secretariado do Governo de São Paulo, o anapolino pode estar propenso a não querer deixar o cargo e focar na organização do programa de João Dória para a economia.

Nesse cenário, para não ruir de vez, o PSD tenderia a olhar para Gustavo Mendanha com outros olhos e buscar a filiação do ex-emedebista. O prefeito tem condições de levar nomes para a chapa a federal e garantir a prioridade nacional do partido que é eleger deputados.

E o que tem o delegado? A tão cobiçada vaga do Senado na chapa caiadista cairia no colo dele. Boa intenção de votos Waldir já tem.

Fôlego e alívio

A decisão do Órgão Especial do TJGO em negar a liminar que pedia a inconstitucionalidade do texto Novo Código Tributário aprovado pela Câmara Municipal de Goiânia trouxe fôlego e alívio no Paço Municipal. O mérito ainda não foi discutido, mas com a posição desta quarta-feira (09), o encerramento da discussão no campo judicial é visto pela Prefeitura como consequência.

Nota 10

Para o atendimento rápido e humanizado da UPA Pediátrica. A unidade continua sendo um oásis na saúde pública municipal.

Nota Zero

Para a qualidade do asfalto cada vez mais esburacado de Goiânia. Só remendar não adianta, praticamente toda a cidade precisa de recapeamento.