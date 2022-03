Se você não consegue ficar longe da televisão ou está buscando algo para ocupar o seu tempo, se liga em nossa lista que está de tirar o fôlego. Basicamente, trouxemos para você filmes de comédia romântica para assistir na Netflix para você ficar vidrado na frente da TV. Vale lembrar que trouxemos grandes sucessos nos últimos tempos na plataforma. Vamos lá!

6 filmes de comédia romântica para assistir na Netflix e se apaixonar:

1. Tratamento de Realeza

Vamos começar com esse filme que acabou de sair do forno. Lançando neste ano mesmo, temos uma jovem cabeleireira que está tendo problemas no seu negócio. Por um golpe de sorte, ela é chamada para cortar o cabelo de Thomas, um belo príncipe. Aqui sua vida muda completamente.

2. Mesa para Quatro

Outro lançamento deste ano, desta vez, foi dirigido por Alessio Maria Federici. Assim, essa produção italiana traz uma perspectiva leve acerca do amor, pensando nos múltiplos encontros de almas que podemos viver, ao longo do caminho. É de tirar o fôlego!

3. Amor Sem Medida

Em seguida, temos esse longa brasileiro de 2021. Desta forma, temos a advogada Ivana que ao perder o seu celular é encontrado por um médico chamado Ricardo. Juntos, os dois superam padrões de beleza fúteis e limitantes para descobrir o amor.

4. Fomos Canções

Aqui vai uma produção espanhola! Basicamente, há uma mulher independente, que trabalha na área da moda e não está satisfeita com a sua vida sentimental. Mas tem sua vida virada de cabeça para baixo após ter o seu caminho se cruzado com o de Leo.

5. A Barraca do Beijo 3

Esse é um clássico entre os jovens! Em suma, esse é o último lançamento da saga de romance juvenil A Barraca do Beijo. Desta vez, Elle precisa planejar o seu futuro e decidir a faculdade que irá frequentar. Isso também terá implicações na sua relação com o namorado Noah e o amigo Lee.

6. À Segunda Vista

Por fim, encerramos nossa lista com esse lançamento de 2021. Resumidamente, temos uma mulher solteira que se dedica ao sonho de ser uma atriz e comediante de sucesso. Todavia, tem sua vida sacudida ao encontrar com um desconhecido em meio a uma viagem de avião.

