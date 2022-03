Acusado de abusar de 10 crianças morre poucos dias após ser preso

Foi divulgada, nesta sexta-feira (11), a morte de José Ferreira Lima Filho, de 55 anos, acusado de violentar sexualmente 10 crianças em Goiás.

Apesar de só ter sido divulgado agora, o fato ocorreu no dia 27 de janeiro de 2022, no Centro de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, 17 dias após a prisão.

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou, por meio de nota, que José estava passando mal e em seguida o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o óbito.

Porém, de acordo com o G1, a sentença que extingue a punibilidade do acusado não descarta que houve um homicídio.

Por isso, foi aberto um processo administrativo interno e a Polícia Civil (PC) seguirá com as investigações.

As vítimas de José tinham entre 06 e 12 anos, e além dos abusos, as ameaças feitas as crianças eram constantes.