Goiás é um dos estados que mais cresceu em geração de empregos no início de 2022

Goiás é o terceiro estado do país com melhor desempenho proporcional em geração de empregos no começo de 2022.

De acordo com os dados de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), houve um crescimento de 0,96% no total de goianos com carteira assinada no primeiro mês do ano.

Segundo o levantamento, Goiás teve no total 71.494 contratações e 58.973 demissões neste período, o que gera um saldo positivo de 12.521 admissões.

Em números brutos, isso indica que o estado foi o 6º colocado ao se considerar apenas o valor excedente de empregos.

Entretanto, vale destacar que esse dado não leva em conta a proporção que esse número significa em relação ao total de trabalhadores com carteira assinada que já eram contabilizados pelo Caged (cerca de 1,3 milhões em Goiás).

Sendo o maior centro urbano e financeiro do estado goiano, a capital Goiânia naturalmente foi quem mais elevou o percentual de contratações na região.

Foram 25.437 admissões e 21.164 desligamentos no município apenas no mês de janeiro, o que contabiliza 4.273 de saldo positivo.