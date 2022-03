Uma grande lição que aprendi quando quebrei a perna numa partida de futebol

No ano de 2003 fui jogar futebol e tive uma péssima experiência. Péssima? Vamos ver…

​Em um lance disputando a bola houve, sofri um trauma tão violento que fraturei os ossos da minha perna. Imediatamente, acionaram os bombeiros, já que ainda não tinha SAMU naquela época.

Conduziram-me à emergência de um hospital e, feito diagnóstico de fratura exposta, fui operado naquele mesmo dia.

​Lembro de detalhes até hoje, do quanto sofri de dor até a completa recuperação. O que eu não sabia naquele momento é que o fruto desse episódio tão doloroso – eu então acadêmico do curso de medicina na Federal de Goiás – seria decisivo para eu ser um especialista em trauma.

​Por que eu estou falando isso? É para dizer a vocês leitores, que muitas vezes tentamos enxergar o futuro com a mentalidade do presente. E no presente nem sempre temos maturidade para entender ou fazer escolhas para o futuro.

​Se quisermos resultados de gente grande, precisamos deixar de ser crianças hoje. Se quisermos ter destaque em nossa vida, na nossa profissão ou como gestor público, precisamos pensar como pessoas de destaque, não como pessoas medianas que ainda estão crescendo.

​Há cidades onde os gestores precisam amadurecer para receber coisas ainda maiores, sob o risco de ganhar e não ter sabedoria para administrar. E a consequência é o desastre e a perda. Vejam os ganhadores da loteria. Ganham milhões e perdem tudo! Ganharam algo, sem ter a maturidade para administrar. É por isso que Deus aparentemente não atende o nosso pedido e cremos que Ele não nos ouve ou está atrasado. Na verdade, Ele está esperando o tempo certo de amadurecermos.

​Fui ter maturidade e entender depois de 10 anos que a dor da minha perna quebrada me tornaria um homem realizado e bem sucedido como ortopedista e traumatologia. É isso!

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.