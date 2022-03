6 erros que provam que você estava usando o sabonete errado até hoje

Historicamente, herdamos muitos hábitos dos nossos ancestrais indígenas. Um exemplo muito conhecido é o banho diário. Afinal, moramos em um país tropical, muito quente em certas épocas do ano. Por isso, uma saída para conter esse calor é tomar um bom e fresco banho. Ok, mas você sabia que muita gente por aí pode estar usando o sabonete errado? É disso que vamos falar hoje!

6 erros que provam que você estava usando o sabonete errado:

1. É mito afirmar que o sabonete não tira a maquiagem

Primeiramente, vamos desmistificar isso! Com a existência de milhares de cosméticos especializados, muita gente afirma que o sabonete não tira de fato a make do rosto. Mas isso é mentira! O sabonete é muito eficaz para fazer a limpeza do rosto, principalmente, se for um caractere para a face.

2. Também é mito que sabonete líquido é melhor para o rosto

Sim, é isso mesmo que você entendeu! Entenda de uma vez por todas que não é a textura que vai definir a eficácia do produto, mas sim, o pH. Por isso, fique de olho no pH ideal para sua pele e encontre o sabonete ideal.

3. Não é recomendado lavar o cabelo com sabonete

Ok, muitas mulheres não possuem esse hábito, mas os homens… Não tem como defender! O uso frequente de sabonete no cabelo pode causar ressecamento, rigidez e frizz. Fique de olho!

4. Sabonete não é hidratante corporal

Por mais que alguns sabonetes possuem substâncias hidratantes, eles não substituem a função desses cosméticos específicos! Isso porque não conseguem fazer uma hidratação profunda e duradoura na pele.

5. Água quente pode intensificar o perfume do sabonete

Sabia dessa? Embora a água quente não seja tão boa para nossa pele, ela ajuda muito a intensificar o cheiro do sabonete. Uma boa saída é optar por água morna.

6. Espuma não significa eficiência

Por fim, se você vive atrás de um sabonete que faz bastante espuma, pode relaxar quanto a isso! A espuma é apenas o veículo usado, o poder de limpeza está relacionado à quantidade e qualidade dos ativos.

