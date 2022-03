Ao saber de briga da irmã, homem dirige 50 km e dispara vários tiros no ex-cunhado

A Polícia Civil (PC) de Rio Verde, município no Sudoeste goiano, está investigando um homem por tentar matar o ex-cunhado, após ter mantido a irmã e sobrinho dele em cárcere privado.

O caso teria ocorrido na noite desta sexta-feira (11), no setor Santa Luzia. A ex-esposa do rapaz baleado recebeu uma ligação da ex-sogra, chamando ela para buscar uma quantia em dinheiro de uma dívida.

A mulher de 29 anos aceitou o convite e foi à casa da mãe de seu ex-marido. Ao sair da própria residência, ela levou o filho de dois anos, fruto do relacionamento com o rapaz de 25 anos.

Contudo, ao chegar no local, ela se deparou com o homem, que afirmou ter buscado o celular da jovem no conserto e deu início a uma discussão, motivada por mensagens que ela teria recebido.

Após o conflito, a mulher pegou a criança e tentou sair da residência, mas foi impedida pelo pai do menino e a briga recomeçou.

Um outro homem, de 37 anos, que estava na casa, ligou para o irmão da jovem de 29 anos e informou sobre o que estava acontecendo.

O sujeito, de 32 anos, que estava na cidade de Montevidiu, a cerca de 50 km de Rio Verde, foi até a casa da mãe, que mora junto com a filha de 29 anos no setor Santa Luzia.

Lá, questionou onde estava a irmã e teria dito que iria “acabar com essa bagunça”. Dessa forma, ele se dirigiu até o local onde o ex-cunhado estava e disparou várias vezes contra ele, com uma arma de fogo.

O jovem de 25 anos levou dois tiros na cabeça, um na costela e dois no braço direito. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado em estado gravíssimo ao hospital.

Após a tentativa de homicídio, o suspeito fugiu do local e ainda não foi encontrado pelas equipes de patrulha da polícia, que monitoram os arredores da região.