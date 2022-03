Rodovias goianas terão interdições em Anápolis, Santa Tereza de Goiás, Porangatu, Uruaçu, São Luiz do Norte, Abadiânia e Vila Propício

A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração de diversos trechos das BRs 153, 414 e 080, realizará interdições parciais em trechos das vias para serviços de pavimentação, manutenção e conservação da malha viária.

Os trechos que receberão os reparos estão situados nos municípios de Anápolis, Santa Tereza de Goiás, Porangatu, Uruaçu, São Luiz do Norte, Abadiânia e Vila Propício.

As obras estão marcadas para início nessa segunda-feira (14), com término previsto para sexta-feira (19). Os trabalhos vão ocorrer entre 06h e 18h, havendo interdição parcial da pista. Para que o trânsito continue fluindo, será adotado o sistema “pare e siga”.

Na BR-153 os pontos de interdição serão entre os quilômetros 87 e 03, em Santa Tereza de Goiás e Porangatu; do quilômetro 200 ao 250, entre Uruaçu e São Luiz do Norte e em Anápolis do quilômetro 423 ao 413, no sentido Porangatu.

Para trabalhos de remendo também ocorrerá bloqueio parcial do quilômetro 00 ao 74, em Porangatu, e na BR-080 do quilômetro 95 ao 180, entre Vila Propício e Uruaçu. As obras ocorrerão dos dois lados da pista, mas ela continuará fluindo parcialmente.

Além disso, também será realizado serviço de implantação de marco quilométrico do quilômetro 320 ao 440 da BR-414, entre Cocalzinho de Goiás e Anápolis, sem necessidade de interdição da via.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade nos trechos em obra.