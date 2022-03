Evento da UFG que apresenta cursos para alunos do ensino médio começa nesta segunda (14)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) inicia nesta segunda-feira (14) o Espaço das Profissões 2022, que devido a pandemia da Covid -19 será online.

O evento apresenta os cursos da instituição para os alunos do ensino médio. Os futuros estudantes podem conhecer as formas de ingresso, bolsas estudantis e tirar dúvidas com professores e universitários da graduação.

As atividades serão divididas em duas partes e terão duas semanas de duração, entre os dias 14 a 18 e 21 a 25 de março através do canal Oficial da instituição no YouTube, na TV UFG e na Rádio Universitária.

A coordenadora do evento, Janice Pereira Lopes, explica que o objetivo é apresentar informações básicas sobre a universidade e os mais de 100 cursos de graduação para orientar as escolhas acadêmicas dos participantes.

Apesar das atividades serem online será possível tirar dúvidas e interagir com as enquetes nas redes sociais oficiais da UFG.

Na primeira semana, a TV UFG e a Rádio Universitária vão apresentar as atividades através dos programas Mundo UFG, às 18h, e Boa Semana UFG.

Além disso, também entre os dias 15 e 18 de março será transmitido o Boletim Especial Espaço das Profissões 2022. A rádio também disponibilizará toda a programação no formato de podcast.