Funcionária da limpeza é levada para delegacia após ser acusada de furto no Assaí de Anápolis

Uma mulher foi levada à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC) neste domingo (13) após ser acusada de furtar produtos do Assaí Atacadista, em Anápolis.

Ela, que trabalha na limpeza do estabelecimento, foi vista escondendo alguns itens do supermercado no carrinho de serviço e posteriormente indo a um banheiro externo.

Depois, a colaboradora saiu do cômodo com duas sacolas e colocou tudo em dos armários de guarda-volumes destinado aos clientes.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança monitoradas por uma central de controle do Assaí.

Ao saber da situação, o gerente acionou a Polícia Militar (PM).

Para se explicar, a mulher usou a justificativa de que não podia passar as compras no horário de serviço e por isso resolveu guardar tudo.

O argumento foi refutado pelo gerente, que lembrou aos policiais que essa não é a forma de se fazer compras no estabelecimento.

O delegado plantonista liberou todos e determinou que o Distrito Policial assuma o caso.