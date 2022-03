“Goiás é um celeiro de bons artistas, não temos só o sertanejo”, afirma cantor goiano que irá apresentar-se em festival internacional de música

Natural de Santa Helena de Goiás, no Sudoeste do estado, o cantor Erickson Nunes, de 28 anos, tem chamado cada vez mais atenção do público internacional no ramo da música lírica.

Corista da Orquestra Sinfônica de Goiânia há 10 anos e professor da Escola de Artes Basileu França, o goiano foi convidado para participar do Festival de Música Barroca 2022, na Alemanha, sendo um dos três brasileiros selecionados para o evento.

No entanto, esta experiência não é inédita para ele. Em entrevista ao Portal 6, ele revela que já possui uma certa ‘proximidade’ com os palcos estrangeiros.

“Esta é a quarta vez que estou me apresentando em outro país. Eu realizei uma turnê na Europa com a orquestra, mas para o evento em si, é a terceira vez que participo”, afirma.

Mesmo habituado, a empolgação e o famoso ‘frio na barriga’ não deixam de estar presentes no momento, já que o projeto teve que ser interrompido em 2020 devido à pandemia da Covid-19.

“A última vez que eu vim foi em 2020 e esse mesmo projeto teve que ser cancelado bem no meio devido à doença. Não fizemos as apresentações, mas agora eu estou muito feliz e empolgado por estar de volta e espero que dê tudo certo”, diz.

De acordo com ele, a participação no evento é importante para que outros estados no país, como é o caso de Goiás, sejam também reconhecidos internacionalmente pela música clássica.



“No exterior as pessoas conhecem mais o Rio de Janeiro e São Paulo. O povo fica surpreso quando falo que não sou desses estados, e sim de Goiás. Eles ficam chocados que aqui também toca música clássica e eu tenho o maior orgulho de levar o nome do estado para fora”, explica.

Apesar do recente sucesso, a paixão pela música não é algo novo. Ele conta que desde criança gostava de cantar e começou se apresentando na igreja da cidade em que nasceu.

“Eu canto desde criança e comecei em uma igreja que fica em Santa Helena, cidade em que nasci. Praticamente a minha vida inteira foi cantando”, revela.

Mesmo com as dificuldades enfrentadas no meio do caminho e a vontade constante de desistir, Erickson permaneceu e se tornou um dos maiores representantes de orquestra no estado.

“Quando entrei no ensino médio, eu pensei em realizar outro curso, mas descobri que em Goiânia tinha o curso de música e decidir fazer o que queria. Enfrentei algumas dificuldades, tive que morar de favor, mas as coisas foram se acertando com o tempo”, conta.

Estabelecido no mundo da música, Erickson agora quer formar novos cantores.

“Hoje sou professor e vejo pelos meus alunos que eles ficam mais motivados pois eles veem que é possível também conseguir. Claro que é difícil, mas é possível. Goiás é um celeiro de bons artistas, não temos só o sertanejo”, completa.