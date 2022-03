Radialista vence processo que moveu contra TV Serra Dourada e 99,5 FM

O radialista Djalma de Almeida Lázaro venceu o processo que moveu contra a TV Serra Dourada e a Rádio 99,5 FM por ser trabalhar duplamente por quase 20 anos e receber por apenas uma emissora.

Na ação, o profissional alegou que trabalhou na televisão desde 1989, mas que desde 2001 passou exercer funções na área técnica da rádio.

Em 2020, ele foi demitido sem justa causa e travou a batalha contra o grupo dono das empresas para que também recebesse acerto pelo tempo proporcional em que atuou na 99,5 FM.

Após obter vitória na primeira instância, a TV Serra Dourada recorreu à segunda instância e não consegui reverter a sentença.

Relator do processo, o desembargador Gentil Pio de Oliveira, que teve o voto seguido pelos colegas, determinou que a emissora formalize um segundo contrato de trabalho pela rádio.

O acórdão com os detalhes do processo foi publicado nesta segunda-feira (14) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.