Veterinária que perdeu pai para Covid-19 tatuou bilhete que ele deixou antes de morrer

Uma médica veterinária, que preferiu não ser identificada, decidiu expor as tatuagens que fez em homenagem ao pai, que faleceu em decorrência das sequelas da Covid-19.

Um bilhete escrito à mão, horas antes de morrer, um girassol e uma frase em inglês. Essas foram as escolhas da jovem para tatuar no corpo e eternizar o genitor.

Ao G1, ela contou que o pai contraiu o vírus em outubro de 2021 e, desde então, esteve sofrendo com as sequelas deixadas pela doença, em um leito de hospital.

Segundo a moça, as razões das escolhas foram as seguintes: o girassol, simbolizando o sentimento dos familiares; o bilhete, por ter sido o último registro da vítima; e a frase manuscrita pela mãe, que motivou elas durante o período.

“Meu sangue B, sempre estarei com você, tenho muito orgulho de você, te amo”, dizia o bilhete.

“By your side until your last heartbeat”, que significa “ao seu lado até seu último batimento cardíaco”, foi tatuado nas costelas da veterinária.

“Ele não está mais presente, mas são formas de me lembrar dele”, completou.

A jovem ainda comentou sobre terem sido dias difíceis para o pai: “antes, as orações eram por cura, mas como o sofrimento foi aumentando, chegou um momento em que as orações se tornaram por misericórdia”.

“Ele teve falência múltipla de órgãos, e vimos os batimentos cardíacos dele caindo. Nós lutamos muito, mas a hora dele chegou”, desabafou.

Veja: