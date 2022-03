Aparecida segue Anápolis e também abole máscaras em locais fechados

Seguindo o exemplo de Anápolis que aboliu o uso das máscaras em locais fechados, Aparecida de Goiânia aprovou medida semelhante nesta terça-feira (15).

Solicitada pelo prefeito Gustavo Mendanha (sem partido), a Câmara endossou a medida. O projeto agora volta as mãos de Mendanha para ser sancionado.

De acordo com números da Prefeitura de Aparecida, atualmente o município conta com 277 casos ativos de Covid-19, sendo que todos são monitorados pela telemedicina do município.

Outro ponto levado em conta para desobrigar o uso de máscaras é a ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria no município.

Aparecida conta com 83 leitos de UTI destinados ao tratamento da doença. Deste total, 27 estão ocupados, o que significa uma taxa de 32,53% de ocupação.

Em relação aos leitos de enfermaria, são 94 ao todo, mas apenas 14 possuem pacientes, um total de 14,89%.