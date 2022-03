Goiânia Shopping é condenado a indenizar idosa que sofreu acidente no local

Uma cadeirante, de 72 anos, sofreu um acidente no Goiânia Shopping ao tentar utilizar o banheiro do estabelecimento. Ao sentar na privada, ela foi vítima de uma queda após o vaso sanitário virar repentinamente.

Em entrevista ao site Rota Jurídica, o advogado da vítima, Philippe de Souza Dias, afirmou que ao cair no chão em meio a água e urina, a idosa ainda teve que se arrastar até a porta do local em busca de ajuda.

Por todo esse desdobramento e entendendo que houve falha na prestação de serviço, o juiz Antônio Cézar P. Meneses, do 9º Juizado Especial Cível de Goiânia, condenou o estabelecimento a pagar indenização no valor de R$ 12 mil.

De acordo com ele, o constrangimento sofrido pela autora é mais que suficiente para configurar o ato como dano moral.

“A imagem da autora exposta aos excrementos do vaso sanitário, depois da queda, e se arrastando seminua até a porta para pedir socorro, em vista da ausência de empregado do shopping no local, já causa repulsa”, completou.

Em defesa, o Goiânia Shopping alegou não possuir nenhuma responsabilidade com a área comum, já que é apenas locador do espaço, sendo esta responsabilidade do Condomínio de Administração do Goiânia Shopping.