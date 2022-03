Após anúncio feito ainda em fevereiro pelo Ministério da Economia, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve ser liberado ainda nesta semana para a população poder sacar.

De acordo com os cálculos do órgão nacional, a medida pode injetar até R$ 30 milhões e beneficiar 40 milhões de pessoas.

Segundo Paulo Guedes, titular do Ministério em questão, os trabalhadores poderão sacar até R$ 1 mil, dependendo do quanto tiverem em conta.

Entenda como vai funcionar esse processo e se você tem direito ao benefício.

Trabalhadores vão poder sacar até R$ 1 mil de uma só vez; consulte se você tem direito

Em primeiro lugar, a Caixa Econômica Federal (CEF) seguirá um cronograma específico para que o saque seja feito.

Apesar de ainda não ter sido publicado, o calendário deve seguir um escalonamento, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

O benefício é destinado a todos os assalariados que atualmente possuem saldo nas contas vinculadas ao fundo.

O que se sabe até o momento é que o governo federal pretende liberar entre R$ 500 e R$ 1 mil por trabalhador.

Essa limitação tem como objetivo preservar as reservas do fundo para modalidades tradicionais de saque, como em caso de demissão sem justa causa ou saque por aposentadoria.

Vale lembrar que não será obrigatório que o dinheiro seja sacado. Ou seja, fica a critério do assalariado realizar ou não a retirada da quantia.

Como consultar?

Existem duas opções para que o trabalhador possa consultar se tem direito ao saque.

A primeira é o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS. A outra é pelo site da Caixa.

Apesar das duas formas, o acesso será feito da mesma forma em ambas as plataformas disponibilizadas pela CEF.

Inicialmente, caso seja o primeiro acesso no sistema, será necessário informar o seu Número de Identificação Social (NIS) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Por fim, clique em “Cadastrar Senha”.

Logo depois de ler o regulamento com as regras, clique em “Aceito”. Em seguida, preencha os campos com os dados pessoais que forem solicitados.

Após estes passos, é necessário criar uma senha com até oito dígitos. Depois disso, você será redirecionado novamente para a tela de login.

Por fim, será necessário apenas informar o NIS ou CPF e inserir a senha cadastrada para acessar a plataforma e conferir sua situação.

