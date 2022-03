O Tribunal do Júri de Bela Vista de Goiás acatou o pedido feito pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) e condenou a 30 anos de prisão, Vitor Duarte de Oliveira pelo crime de duplo homicídio qualificado. O julgamento foi realizado na última segunda-feira (14).

Segundo a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça, Danni Sales Silva, o crime foi motivado por uma disputa territorial entre duas facções criminosas.

O crime aconteceu no dia 28 de julho 2019 durante a tradicional ‘Festa de Julho’ em Bela Vista. De acordo com o MPGO, por volta das 02h da manhã, o acusado e um adolescente, assassinaram a tiros Emerson Gonçalves e Deusmar Luiz, além de tentarem matar outras duas pessoas mulheres.

As investigações ainda apontam que pouco antes de chegar a festividade, o réu já tinha proferido ameaças aos dois homens por meio de mensagens nas redes sociais.

De acordo com o órgão, após o ato, os rapazes se certificaram do falecimento das vítimas e conseguiram escapar devido a multidão que estava no local.

Em decisão, o júri condenou o acusado pelos dois homicídios, enquanto as duas tentativas foram classificadas como lesão corporal, com as respectivas condenações.

Também acusado por crime de corrupção de menor, o réu foi absolvido no caso. Já o adolescente envolvido no episódio acabou falecendo.