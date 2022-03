Vídeo mostra amor de cãozinho com criança de Anápolis por quase 2 anos e viraliza na internet

O garotinho Thomas, que vive em Anápolis e tem apenas 03 anos, voltou a viralizar nas redes sociais ao lado do fiel companheiro Magno, um cãozinho muito simpático da raça galgo italiano.

O vídeo, que já ultrapassou a marca de seis milhões de visualizações no Tik Tok, mostra momentos dos dois desde pequeninos até os dias de hoje.

O Portal 6 conversou com a mãe de Thomas, a fotógrafa Laryssa Provensi, de 30 anos, que além de idealizar os conteúdos, é quem cuida dos perfis no Tik Tok e no Instagram.

Ela, que sempre gostou de registrar todos os momentos, percebeu logo que o filho tinha um carinho especial pelos animais. Foi quando decidiu dar de presente o cachorrinho, ainda filhote, em 2020.

“Quando o Magno chegou fiz um Instagram para eles e mostrava o dia a dia. No início era família e amigos próximos, depois ganhou uma proporção grande”, afirmou.

O primeiro vídeo a viralizar mostra os primeiros 06 meses de Thomas com o cãozinho e já soma mais de 15 milhões de reproduções na internet.

Agora, perto de completar dois anos de parceria e fofura, o novo viral surpreendeu novamente a família.

“Não esperávamos tanta repercussão, pois era algo bem comum aqui dentro de casa [o carinho com os animais]. Mas ficamos muito felizes de atingir positivamente tanta gente, principalmente neste período que foi a pandemia”, concluiu Laryssa.

Além do galguinho italiano, Thomas tem mais um cachorro da raça borzoi, um gatinho e ainda ajuda a cuidar de mais 05 cães que foram abandonados na rua.