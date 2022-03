Namorar é uma experiência muito boa quando se tem afeto, carinho e dedicação entre as pessoas envolvidas. Dessa forma, um jeito simples e apaixonante de se mostrar esses sentimentos é através dos elogios.

Embora possa até parecer algo bobo, elogiar a pessoa amada é algo que faz muito bem para ambos na relação. Afinal, se seu par está feliz, é sinal que as coisas estão fluindo entre vocês dois.

Porém, por ser algo tão simples, muitas vezes os elogios são deixados de lado e o namoro perde um pouco do encanto.

Para evitar que isso ocorra, fizemos uma lista que pode te ajudar a manter a chama do casal acessa. Confira:

6 elogios que todo mundo que namora gosta de ouvir da pessoa amada

1 – Detalhes

Seu “benzinho” apareceu com um corte de cabelo novo ou deu uma caprichada no perfume para te impressionar? Não deixe que isso passe batido.

Afinal, se ele fez uma mudança para te agradar, é sinal que você é uma pessoa importante na vida dele e sua opinião é fundamental. Prestar atenção nos detalhes é algo que faz toda a diferença no final das contas!

2 – Sorriso

Como já diria Chorão na música “Lutar Pelo Que É Meu”, se o sorriso da pessoa amada é um raio de sol, faça questão que ela saiba disso.

Afinal, quando seu “mozão” está feliz e se sentindo bem, é natural que um sorriso se abra no rosto dele. Destacar essa característica dele pode ser uma forma de tornar o gesto ainda mais frequente e seu dia mais iluminado.

3 – Comportamento

Sua pessoa amada é cheia de manias, toda dengosa e tem um jeitinho especial, só dela? Então não deixe de tecer elogios.

Dessa forma, ela pode se sentir ainda mais à vontade para ser quem ela é. Assim, se cria um laço de confiança ainda maior entre vocês dois, o que é fundamental para um relacionamento intenso e sincero.

4 – Beleza

Certo, todos nós sabemos que beleza é um conceito que varia de pessoa para pessoa e que ser bonito não basta para o relacionamento funcionar.

Contudo, é importante que seu parceiro se sinta belo também! Afinal, se ele sabe que você se atrai pelas características dele, vai acabar se sentindo mais confiante e confortável perto de você.

Diga apenas um “hoje você está deslumbrante” para ver se um sorriso não vai se abrir no rosto da pessoa! É tiro e queda.

5 – Surpresinhas

Se a pessoa faz um esforço para te proporcionar uma surpresa especial, é um sinal claro que ele se importa em trazer algo de diferente para a rotina do relacionamento.

Claro, pode ser que a surpresa até mesmo te desagrade ou não seja aquilo que você estava esperando. Porém, reconhecer o gesto de afeto é algo legal para recompensar seu parceiro.

6 – Atitudes

Por último, mas talvez o mais importante dos itens listados. A forma como seu par trata as pessoas ao redor é um dos métodos mais básicos para entender o caráter dela.

Portanto, se sua pessoa amada faz gestos nobres, gentis e afetuosos contigo e com os demais do cotidiano, não deixa isso passar desapercebido. Afinal, uma boa ação pode voltar a se repetir se for elogiada com destaque!

