Aparecida define valor de multa para quem circular sem máscara pela cidade

Quem for encontrado sem máscara circulando por alguns ambientes de Aparecida de Goiânia, pode ser punido com uma multa que vai doer no bolso.

A portaria publicada no Diário Oficial na última quinta-feira (17), define uma penalidade de R$ 1,3 mil para os aparecidenses que forem pegos sem proteção facial em terminais, taxis, rodoviárias, unidades de saúde, escolas, transportes coletivos e escolares.

O documento ainda estabelece que no caso de reincidência de descumprimento, o cidadão pode ser multado em R$ 180. Quem desobedecer novamente, pode ser advertido no valor de R$ 360.

Além disso, os locais estabelecidos no registro que forem flagrados não seguindo as normas, receberão um Documento Único de Arrecadação Municipal, que poderá levar a interdição cautelar do estabelecimento.

O decreto manteve ainda o uso facultativo de máscaras em comércios de rua, shoppings, indústrias e templos religiosos.

Para ler a íntegra do decreto, clique aqui.