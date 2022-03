Portal 6 estreia série de reportagens em vídeo sobre casos que aconteceram em Goiânia e chocaram o Brasil

A partir desta sexta-feira (18), os leitores que acompanham o Portal 6 poderão conferir reportagens em vídeo sobre crimes que acontecerem em Goiânia e chocaram o Brasil.

O produto semanal é produzido e apresentado por Gabriella Pinheiro, com veiculação no canal do Youtube do Portal 6 e nas redes sociais.

O primeiro episódio conta a história de Said Angel Filho, um garotinho de apenas 09 anos que, em 1989, foi sequestrado por um grupo de criminosos do Paraná e teve na negociação o envolvimento do governador da época, Henrique Santillo, e três jornalistas que se ofereceram em troca do garoto.

É possível adiantar que o desfecho dessa história é bastante controverso.

Assista