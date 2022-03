YouTube aplica punição severa a pastor de Goianésia que dava golpe do quatrilhão em fiéis

O canal do pastor Osório José Lopes, no YouTube, não pode mais ser encontrado dentro da plataforma. O pedido de remoção foi realizado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Para o MP, o canal na plataforma atraía outras vítimas para cair no golpe, por isso a necessidade de retirar o acesso aos vídeos do religioso.

Acusado de aplicar golpes em fiéis em 2018, na cidade de Goianésia, na região Central do estado, Osório voltou a mira da justiça após prometer dinheiro fácil a seguidores.

Em um dos casos em que é investigado, ele prometeu até dois quatrilhões de reais para uma das vítimas.

Osório publicou vídeos nas redes sociais e uma nota em que afirma ser inocente. Nas publicações, o pastor reconhece o crime de estelionato, o qual é réu em Goianésia, porém não confirma outros crimes que foram denunciados.

“Não tenho vergonha de dizer que lá atrás eu fiz coisas erradas. Erradas porque não tive orientação jurídica. Estamos entrando com recursos para provar que somos inocentes. Eu nunca neguei que tenho as minhas dívidas e tenho os meus combinados, que não foram ainda cumpridos mas espera de ser cumpridos, muito breve”, disse o pastor no vídeo.

As investigações apontaram que Osório e outro religioso alegavam que haviam ganhado um título de R$ 1 bilhão, mas precisavam reunir fundos para conseguir resgata-lo.