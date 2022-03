Muitos jovens podem ainda não saber, mas existe um documento que possibilita diversos benefícios à população com idades entre 15 e 29 anos.

Se trata da ID Jovem. Através da documentação, diversas vantagens são oferecidas para quem apresentar a carteirinha em eventos culturais ou esportivos.

O usuário pode ser beneficiado até mesmo em terminais de transporte coletivo!

Sendo assim, confira a seguir alguns direitos que podem ser proporcionados pela ID Jovem.

6 benefícios que a maioria dos jovens podem solicitar e não sabem

Quem pode receber o ID Jovem?

Primeiramente, é importante destacar que alguns pré-requisitos precisam ser seguidos para obter o documento.

É necessário estar na faixa etária de 15 até 29 anos de idade e possuir renda familiar de até dois salários mínimos. Além disso, o jovem deve estar inscrito no CadÚnico do Governo Federal.

A ID Jovem é emitida pela Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) de forma gratuita por meio do site do do programa.

A outra alternativa é emiti-la diretamente no aplicativo ID Jovem 2.0 (Oficial), disponível para aparelhos com sistema operacional Android ou iOS.

Para que a documentação seja liberada, é necessário que o jovem saiba seu Número de Identificação Social (NIS) e que seu cadastro junto ao CadÚnico tenha sido atualizado nos últimos 24 meses.

O documento tem validade de 180 dias, sendo necessário emitir novamente após o final do prazo.

Benefícios

1. Acesso à cultura

Quem levar a ID Jovem para cinemas, cineclubes e teatros terá direito à pagar meia-entrada nos estabelecimentos.

Dessa forma, a pessoa beneficiada poderá desfrutar das exibições e expandir seus horizontes culturais sem ser penalizado financeiramente por isso.

2. Esporte

Da mesma forma que o documento permite um maior acesso à eventos culturais, ele também permite que o jovem possa aproveitar eventos esportivos, pagando metade do preço.

Um bom exemplo do uso do benefício é na comprar de ingressos para ir ao estádio, acompanhar uma partida de futebol do clube de coração!

3. Shows

Outra forma de aproveitar a meia-entrada disponibilizada através da ID Jovem é indo a apresentações musicais e até mesmo circenses.

Dessa forma, o detentor da carteirinha ganha a oportunidade de ver de pertinho aquele artista ou grupo musical que tanto admira.

4. Transporte

Além das vantagens oferecidas pela meia-entrada, o beneficiário tem assegurado o direito de se deslocar gratuitamente em veículos de transporte interestadual de passageiros.

São sempre reservadas duas vagas gratuitas por viagem em ônibus, trens e embarcações convencionais do sistema de transporte nacional

5. Carteira estudantil

Não é necessário ser estudante para emitir a ID Jovem. Porém, aqueles que estiverem matriculados em alguma instituição de ensino podem ser beneficiados com a documentação.

Isso porque o detentor do documento estará isento de pagar a taxa de emissão da carteira estudantil, caso julgue necessário possuir uma.

6. Informações de ensino

Por último, mas não menos importante, o estudante recebe mais uma vantagem ao acessar o aplicativo da ID Jovem.

Através da ferramenta, ele poderá acessar a informações de cursos e às questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizados em anos anteriores.

Dessa forma, se preparar para a prova tão conhecida e, por vezes, temida pelos jovens se torna uma dor de cabeça a menos para quem portar a documentação.

E aí, aprovado?

