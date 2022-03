Todo ser humano possui hábitos, nossa mente regula bem assim. Temos a rotina de ir trabalhar, nos exercitar e cuidar da casa. Bom, mas existem coisas que você faz errado sem saber todos os dias. Veja só!

6 coisas que você faz errado sem saber todos os dias e até hoje não percebeu:

1. Arrumar a mala

Se toda vez que você vai viajar é sempre um estresse danado por não saber arrumar a mala, entenda de uma vez por todas: enrole suas peças de roupas. Garantimos que isso vai fazer caber mais!

2. Usar curativo no dedo

Sabe quando machucamos o dedo e enrolamos o Band-aid todo no dedo? Pois é, essa maneira é errada. Cientificamente, devemos usar dois curativos, formando um “X” na ferida.

3. Ovos mexidos

Ok, prepare-se, porque a queda vai ser grande! Bater os ovos junto com a manteiga, antes de fazer os ovos mexidos, vai deixar tudo mais cremoso.

4. Abrir embalagens

Sabe o saco de arroz ou de açúcar? Então, hoje você vai aprender que o jeito correto de abrir essas embalagens é fazendo um rasgo no meio. Assim, você consegue depois amarrar novamente o plástico e conservar o alimento.

5. Esquentar a pizza

A melhor forma de esquentar aquela pizza amanhecida não é no microondas, use a frigideira. A pizza vai ficar macia e com aquele gostinho de feita na hora.

6. Tirar a camiseta

Por fim e segundo consultores de moda, a melhor maneira de tirar a camisa não é levantando um lado e depois o outro, assim, subindo tudo até o pescoço e tirando de vez. O jeito correto é tirar tudo de uma vez, puxando com os dois braços.

