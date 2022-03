Existem mulheres que vão ao salão de beleza toda semana, enquanto isso, há outras que vão uma vez ou outra. Isso porque, no geral, esse ambiente sempre vem acompanhado de filas de espera, tratamentos longos, barulhos de máquinas e muita movimentação, o que pode incomodar algumas pessoas. Além disso, a mulher ainda corre o risco de sair com algum procedimento mal feito. Foi pensando nisso tudo que hoje listamos algumas coisas que nenhuma mulher aguenta quando vai ao salão.

6 coisas que mulher nenhuma aguenta quando vai ao salão de beleza:

1. Esperar

Como já citamos, é muito raro encontrar alguém no mundo que goste de esperar. Logo, isso não ia ser diferente no salão de beleza. No geral, é muito comum alguns procedimentos serem mais longos que outros, o que pode atrasar o atendimento da próxima cliente. Isso é algo que as mulheres detestam.

2. Sair com a unha mal feita

Cutículas mastigadas, acabamento por fazer e pele arrancada do dedo são umas das coisas que as mulheres detestam no salão. Vale lembrar que fazer as unhas é um dos procedimentos mais feitos entre a mulherada.

3. Pedir um corte e o cabeleireiro fazer outro

Aqui vai um clássico: “Corta só dois dedinhos” e o profissional levar metade das madeixas para o chão. Essa é uma enorme frustração entre as mulheres!

4. Horário marcado

Muitos salões de beleza tentam trabalhar sem horário marcado, porque é muito difícil para as mulheres encaixarem isso na sua rotina. O problema é que para isso o espaço precisa de mais profissionais e disponibilidade para atender as mulheres quando quiserem. isso acaba sendo um grande incômodo.

5. Vendedoras de outros produtos

A verdade é que em um ambiente cheio de mulheres, nada mais justo que oferecer produtos de beleza, casa e modo. Especialmente nos salões de beleza, isso é muito comum e algumas mulheres já relataram não aguentarem mais.

6. Fofoca

Por fim, outra coisa muito comum dentro desses locais especialistas em beleza é a fofoca. Isso engloba desde contar sobre a vida de fulana até mesmo julgar algumas atitudes de ciclana. Bom, e se você acha que todas as mulheres curtem isso, está enganado!

