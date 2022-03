Foi confirmada na manhã deste domingo (20) a segunda vítima fatal de um acidente ocorrido na noite deste sábado (19), em trecho da BR-153 próximo à Havan de Anápolis.

Leonardo Aquino de Andrade, de 26 anos, tentava atravessar a rodovia quando foi atingido pelo condutor de uma motocicleta, que levava consigo uma mulher de 23 anos na garupa.

O motociclista veio a óbito antes da chegada do socorro, devido à gravidade do impacto.

Já o pedestre e a passageira foram enviados em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Contudo, mesmo com o atendimento das equipes médicas, o rapaz não resistiu aos ferimentos. O Instituto Médico Legal (IML) confirmou a liberação do corpo às 1h30 deste domingo (20).

Como a identidade da jovem de 23 anos não foi revelada, não foi possível trazer novas atualizações sobre o estado de saúde.

As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) do município.