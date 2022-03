Em 2020, foi realizada uma pesquisa pela divisão de Mídia da Nielsen Brasil em parceria com a Toluna, com foco em hábitos e tendências do consumo digital. Ela revelou que 42,8% dos brasileiros entrevistados assistem a conteúdos de streaming todos dias, enquanto outros 43,9% têm essa prática ao menos uma vez por semana. Tal número exorbitante pode ser reflexo aí mesmo na sua casa. A verdade é que assistir a filmes e séries é uma ótima escapatória para fugir do estresse. Porém, sabia que há alguns filmes com significados ocultos?

Se você faz parte dessa parcela de brasileiros viciada em streamings, saiba que muita coisa que você está assistindo pode ter um significado não tão aparente assim. Acompanhe!

6 filmes com significados ocultos que você provavelmente não conhecia:

1. Antz

Começamos com esse clássico da animação. A formiguinha, chamada Z, é um pouco frustrada com seu trabalho e seu estilo de vida. Mas, de acordo com o site Fatos Desconhecidos, há uma crítica muito maior por trás do filme. Em suma, ele é uma representação das teorias do individualismo e do bem coletivo de Karl Marx e Ayn Rand. Z critica o comunismo e quer o progresso individual. Sabia?

2. Aliens

Muita gente é fã desse filme e, com certeza, poucos sabem seu verdadeiro significado. A verdade é que o filme foi elaborado para se aproximar da Guerra do Vietnã, que havia acabado 11 anos antes de o longa ser lançado.

3. Toy Story 3

Por essa você não esperava, pode confessar! A produção dos brinquedos que possuem vida, na verdade, é sobre o holocuasto. O site dos Fatos Desconhecidos afirmou que os bonecos são os judeus em um campo de concentração e a cena do incinerador foram os assassinatos.

4. Robocop

Por trás desse filme temos a história de Jesus Cristo. Inclusive, o próprio diretor, Paul Verhoeven, não esconde que criou o Robocop (Peter Weller) como uma figura espelhada em Cristo.

5. O Iluminado

Em seguida, esse filme da década de 80 traz a história de um vigia de um hotel que começa a perder sua sanidade mental. Todavia, por detrás dessa história, temos o massacre dos índios nos Estados Unidos durante sua colonização.

6. O Mágico de Oz

Para fecharmos com chave de ouro, temos mais um clássico da nossa infância. Em O Mágico de Oz temos uma analogia ao populismo. O espantalho, o homem de lata e o leão covarde representariam, respectivamente, os fazendeiros, a indústria do aço e um político norte-americano.

