Anápolis tem a gasolina mais barata do estado, aponta ANP

Dentre todos os municípios de Goiás, Anápolis é onde o consumidor pode encontrar o litro de gasolina mais barato.

Em levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta segunda-feira (21), um dos postos da cidade visitados pela pesquisa registrou o preço de R$6,99 pelo litro.

Em contrapartida, Formosa, município localizado no Entorno do Distrito Federal, foi onde a gasolina estava mais cara, custando R$ 7,99.

Sendo assim, na semana entre os dias 13 e 19 de março, usados como referência pela ANP, houve uma variação de até R$1 no valor do produto derivado do petróleo.

Embora não tenha apresentado números tão baixos quanto Anápolis, a cidade de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, apresentou preço médio de R$7,17.

A capital goiana, por sua vez, apresentou um custo médio de R$7,450 por litro de gasolina, sendo que o valor mais baixo estava sendo vendido por R$7,199 e o máximo por R$ 7,874.

Em todo o estado de Goiás, o produto derivado do petróleo foi comercializado pela quantia média de R$ 7,457 na semana de referência.

Desde o reajuste de preços anunciado pela Petrobras no último dia 10, esse valor subiu R$ 0,47 nas bombas de gasolina.