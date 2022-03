Definidos os valores dos ingressos para mega show de Henrique e Juliano em Anápolis

O tão aguardado show da dupla Henrique e Juliano em Anápolis já tem os valores dos ingressos definidos.

A informação foi passada em primeira mão ao Portal 6 pelo organizador do evento, Werlan Moura, nesta segunda-feira (21).

Com open bar e opções variadas, o preço altera dependendo da escolha dos fãs.

Quem optar, por exemplo, pela entrada “Liberdade Provisória”, ficará em frente ao palco, pagando R$ 130, com cerveja, água, refrigerante, suco e vodka disponíveis.

Os que preferirem o Lounge Individual terão as mesmas opções de bebida, porém com acesso exclusivo ao piso carpetado, banheiros vips, área de descanso e praça de alimentação, por R$ 190.

Aqueles que desejam ir ao show em grupo podem garantir o Lounge “A maior saudade”, que é open bar e custa R$ 2.500 para oito pessoas.

O local do show será definido em breve, porém, de acordo com Werlan, deve acontecer no Centro de Convenções ou no Parque de Exposições Agropecuárias.

Além de Henrique e Juliano, a dupla Paulo e Nathan também participará da festa.

A venda dos bilhetes começa no dia 04 de abril nas Lojas Visotica e Vegas restaurante, ou de forma online no site baladapp.com.br.

O telefone (62) 9 8133-5276 está disponível para mais informações e vendas de lounge.