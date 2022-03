Morre no HEANA homem atacado por ex-funcionário com golpes de machado na cabeça

Mauro Aparecido da Silva, de 59 anos, teve a morte confirmada na manhã desta segunda-feira (21), no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Ele estava internado na unidade em estado grave, depois de ser atacado com golpes de machado na cabeça, no município de Mara Rosa, no dia 13 de março.

Inicialmente, a vítima chegou a ser levada para o hospital municipal da cidade em que vivia, mas a situação era crítica demais e as equipes médicas optaram pela transferência.

O responsável pelos golpes foi preso na última sexta-feira (18) pela Polícia Civil. Em depoimento, ele revelou que decidiu cometer o crime porque tinha desavenças com Mauro.

Isso porque o autor já teria trabalhado para ele e alegou que o ex-patrão teria o costume de ser duro demais com os próprios funcionários.

Surpreendeu os investigadores o fato de que o homicida confesso, após golpear Mauro, ainda teria ido para um bar e passado toda a madrugada ingerindo bebidas alcoólicas antes de fugir.

O responsável pelo crime está preso preventivamente. Inicialmente, ele seria indiciado por tentativa de homicídio qualificado, mas, com a morte da vítima, a qualificação deverá ser mudada para homicídio.