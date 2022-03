Homem que teve ataque fúria por não poder ver filho no hospital é indiciado pela PC

A Polícia Civil de Goiás anunciou nesta segunda-feira (21) o indiciamento de um homem que teve ataque de fúria provocou vários estragos no Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Aragarças, a 376 km de Goiânia.

De acordo com a corporação, tudo aconteceu depois que o filho dele precisou ser levado para a unidade no último dia 12 de fevereiro com uma lesão em uma das mãos.

Ao chegar no local para ver o menino, o homem foi orientado a esperar na recepção porque naquele horário não era autorizado a entrada de visitas.

Furioso, ele começou a qubrar os vidros das portas e o balcão de atendimento do ambiente. Ele, inclusive, ficou com um corte grave e precisou receber atendimento de urgência.

Os prejuízos causados pela momento de ira do genitor da criança ultrapassaram o valor de R$ 500. Por isso, ele deverá responder criminalmente por dano qualificado.

Caso seja condenado, ele pode pegar uma pena que chega a 3 anos de detenção e multa.