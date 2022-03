Jovem que fugiu de casa é resgatada pela PRF em Goiás

Uma jovem de 18 anos foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rio Verde, Sudoeste do estado. Ela estava desaparecida desde a última quarta-feira (16), quando saiu da cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.

A família da garota procurou a PRF afirmando que a jovem possui transtornos psicológicos e teria ligado para eles dizendo que estava em um ônibus para o Maranhão.

Ao Portal 6, o Inspetor Newton Morais disse que a jovem faz uso de medicamentos para depressão. O interesse para ir ao Nordeste do Brasil surgiu após conversar com pessoas que moram no estado.

A informação do desaparecimento foi repassada pelos familiares para PRF de Guaíra, no Paraná. O ônibus foi interceptado na última quinta-feira (17).

A garota foi acolhida por uma policial que possui formação em fisioterapia e com experiência para tratar de pacientes com necessidades especiais.

Ainda na quinta-feira, os familiares reencontraram a garota. Posteriormente seguiram para o aeroporto de Rio Verde e retornaram para a cidade de origem.

Confira o vídeo que mostra o reencontro da garota com a família: