Livro que conta trajetória de sucesso do empresário Mounir Naoum é lançado em Anápolis

O empresário libanês Mounir Naoum abriu as portas da mansão em que vive, no bairro Jundiaí, região Central de Anápolis, na noite de terça-feira (22), para o lançamento do livro que conta a inspiradora trajetória da vida dele.

O evento, com coquetel e orquestra ao vivo, contou com a participação de familiares e amigos do empresário, além de autoridades políticas, como o prefeito Roberto Naves (PP), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), o deputado federal Rubens Otoni (PT) e o deputado estadual Amilton Filho (SD).

Batizado como “Mounir Naoum: do Líbano ao Centro-Oeste do Brasil”, o livro foi escrito durante os dois últimos anos pelo historiador e ex-prefeito de Anápolis, Pedro Sahium, juntamente com o jornalista Danilo Boaventura. As ilustrações foram feitas pelo arquiteto e desenhista Luiz Antônio Martins Costa.

Em formato de biografia, é possível encontrar nas páginas várias histórias que vão da infância à aposentadoria de Mounir, que saiu do Líbano com poucos recursos e acabou construindo um grande império na cidade.

A publicação foi feita pela Editora Kelps e patrocinada pela Associação Educativa Evangélica (AEE) de Anápolis, entidade mantenedora da UniEVANGÉLICA.