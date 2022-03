Vídeo flagra o desespero de mulher que foi incendiada pelo companheiro enquanto estava deitada

Foram divulgadas nesta quarta-feira (23) as filmagens chocantes de uma mulher que teve o corpo queimado pelo companheiro, no setor Cristina, em Goiânia.

De acordo com a delegada Cássia Sertão, responsável pela apuração do ocorrido, o homem confessou que cometeu o crime porque a vítima teria o impedido de sair para beber.

“Ele jogou álcool e ateou fogo enquanto a mulher estava deitada. Depois disso, ele deixou ela agonizando na casa e saiu para a distribuidora”, disse ao Portal 6.

A ocorrência se deu na madrugada do último sábado (19). As imagens, obtidas junto à PC, mostram o momento em que a vítima corre pelo corredor da casa tentando se livrar da camiseta em chamas.

Após conseguir tirar a roupa incendiada, a mulher abraça o filho, desolada. A criança ainda tenta bater o tecido no chão, para apagar o fogo, mas não consegue.

A situação só foi resolvida quando um vizinho chegou no local e pisoteou as roupas até as chamas se extinguirem.

Segundo as investigadora, o homem foi preso saindo da distribuidora por volta das 3h. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Ela segue internada na enfermaria da unidade de saúde e não corre risco de vida, conforme confirmou a delegada.

Em relato à polícia, o autor confesso afirmou que conhecia a vítima há dois anos e viviam em uma união estável, junto com o filho dela.

A investigação aguarda uma melhora no quadro da mulher para colher o depoimento dela.

Ainda de acordo com a delegada Cássia Sertão, o homem deve responder por tentativa de feminicídio, com qualificação por motivação fútil e aumento de pena por ter acontecido na frente de uma criança – o filho da vítima.