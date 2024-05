Jovem é assassinado com diversas facadas: “aqui em Goiás não se mexe com mulher dos outros”

Fato teria acontecido em frente a casa do pai do suposto autor do crime

Karina Ribeiro - 04 de maio de 2024

Imagem mostra pai de suposto autor do crime, que foi levado para prestar depoimento. (Foto: Reprodução)

O início de uma confusão que acabou na morte de um jovem, de 26 anos, teria começado em uma distribuidora de bebidas, em Trindade.

Durante a madrugada deste sábado (04), uma mulher e o namorado, ambos de 32 anos, estavam bebendo no local, localizado no Setor Sol Dourado, quando o rapaz teria passado a mão no corpo da mulher.

Neste momento, o namorado, apelidado de Goiano, já demonstrou a primeira insatisfação, mas se conteve.

Na sequência, decidiram ir para a casa do pai de Goiano – onde consumiram mais algumas latas de cerveja e a conversa voltou à tona – ‘que em Goiás não se mexe com mulher casada’.

Em dado momento, mulher e o sogro não conseguem mais relatar com linearidade os fatos. Mas compartilham da informação de que uma discussão começou do lado de fora da residência.

Quando o pai percebeu, o filho havia dado diversas facadas em outro homem e admitiu dizer: “aqui em Goiás não se mexe com mulher dos outros”.

Logo depois, o suposto autor fugiu da cena do crime.