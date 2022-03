Conheça a técnica que ajuda a perder peso e leva apenas alguns minutos por dia

Como já sabemos, perder peso é algo matemático, logo, se você ingere menos calorias e gasta mais durante o dia, você estará emagrecendo.

E existe uma técnica prática bastante estudada e atualmente utilizada que consiste em, basicamente, dedicar 15 minutos do seu dia anotando todas as calorias consumidas e quantas calorias são gastas.

A teoria do automonitoramento teve comprovada sua eficácia. Ela ainda auxilia você a selecionar melhor os pratos escolhidos no dia a dia, prezando ainda pela nutrição, além do emagrecimento.

O estudo, publicado na revista Obesity, também abordou que já existem diversos aplicativos de celulares capazes de ajudar neste trabalho de monitoramento de ingestão de alimentos diários.

Com isso, é possível saber exatamente como será sua progressão na meta de perda de peso, uma vez que terá os dados reais das calorias ingeridas.

Em suma, comer bem, optar por alimentos que provocam maior sensação de saciedade, dormir bem e praticar exercícios físicos constantemente são sempre os grande pilares para o emagrecimento saudável.

