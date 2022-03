Documento sugere desobrigar uso de máscaras em todo estado de Goiás

Nos últimos dias algumas cidades de Goiás tem revogado o uso de máscaras, equipamento que antes era indispensável para se proteger da Covid-19.

Em Goiânia, o uso está liberado ao ar livre, mas é obrigatório em ambientes fechados. Já em Anápolis, o equipamento de proteção facial é opcional. Já Aparecida segue a mesma recomendação da capital.

Entretanto, o uso em ambientes fechados pode estar com os dias contados em Goiás. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) adotou uma nota técnica divulgada na última segunda-feira (21) pela Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

No documento, a SBI traz algumas recomendações sobre em quais situações as máscaras ainda devem ser utilizadas para evitar a proliferação do vírus.

De acordo com o relatório, as proteções faciais ainda devem ser utilizadas nas seguintes situações: indivíduos sintomáticos, pessoas que tiveram contato com transmissores, população mais vulnerável contra a Covid-19, não vacinados contra a doença e locais fechados ou abertos que promovam aglomerações.

Assim sendo, a SES apontou que os locais abertos ou fechados que não promovam aglomerações são considerados de baixo risco de transmissão do SARS-CoV-2.

Ainda segundo a pasta, a vacinação continua sendo um modo eficaz na prevenção a quadros graves e mortes contra a doença e orienta que aqueles que ainda não completaram o esquema vacinal devem se imunizar.

O órgão ainda reforça que a medida prevalece valendo em casos de aglomerações em locais onde não há condições de distanciamento como salas de aula, transportes públicos, academias e feiras livres.

Para ler a nota da Sociedade Brasileira de Infectologia, clique aqui.