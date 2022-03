Um biólogo, especialista em cobras, tornou público um vídeo caseiro, capturado por um seguidor de 36 anos, que mostra duas cobras brigando e uma delas devorando a rival, em cima de uma cama.

O caso aconteceu no interior de Pernambuco e o profissional elogiou a postura do ‘cinegrafista’, que preferiu observar, gravar e retirar os répteis com cuidados, os devolvendo para a natureza.

Nas cenas, é possível ver a vencedora da luta comendo lentamente a outra, ambas da espécie Boiruna, também conhecida como muçurana. Elas não são venenosas e não apresentam riscos aos seres humanos.

Pelo contrário, as muçuranas possuem o hábito de comer cobras peçonhetas como jararaca e cascavel, por serem imunes aos venenos destas serpentes.

“Quem filmou tem consciência ambiental e ecológica e assiste o canal, apesar da mãe e do pai estarem pedindo apara que ele matasse a cobra de qualquer maneira”, comentou o biólogo.

O especialista ainda reforçou que os filhotes dessa espécie são vermelhos e podem ser facilmente confundidos com a cobra-coral verdadeira, sendo assim abatidos com frequência.

O youtuber reforça que, em todos os casos, acione a emergência para a retirada efetiva dos animais, sem prejudicar a vida dos mesmos, afinal, são extremamente necessários na cadeia alimentar.