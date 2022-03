Iniciada a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em Anápolis; veja quem pode se imunizar

Foi iniciada em Anápolis, nesta quinta-feira (24), a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com idade igual ou superior a 80 anos e imunossuprimidos.

Porém, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), só será possível dar sequência ao ciclo vacinal aqueles que tiverem tomado o primeiro reforço há quatro meses.

Em entrevista ao Portal 6, o médico infectologista Marcelo Daher falou sobre a importância da quarta dose para diminuição de internações.

“Eu vejo que [esse reforço] vai nos manter em uma situação mais tranquila e confortável em relação à diminuição de casos graves. Então, você fazer uma quarta dose antecipadamente, antes que a doença tenha um surto no Brasil, é prudente. Eu vejo isso com bons olhos”, afirmou.

O médico ainda fez uma crítica à indústria farmacêutica e a falta de atualização na fórmula dos imunizantes.

“Precisa trazer vacinas com cepas atuais, estamos trabalhando com vacinas com cepas de Wuhan, então precisamos que vacinas mais modernas sejam produzidas para que a gente possa até ter vacinas anuais”.

“Pessoas com risco maior, diabetes, Imunossupressão, que também já podem tomar a quarta dose vão se beneficiar deste reforço e vale a pena lembrar que a terceira dose é fundamental”, concluiu.

Nesta etapa, os imunizantes utilizados deverão ser os da Pfizer e Janssen. A aplicação para os dois grupos ocorre das 08h às 21h nas Unidades de Saúde Anexo Itamaraty, Bandeiras e Bairro de Lourdes.

Já nos bairros Arco-Íris, Arco Verde, São José, Parque dos Pirineus, Tropical e São Carlos, o funcionamento vai somente até as 16h.

Os idosos ainda tem mais três opções, as Unidades Jardim Suíço, João Luiz de Oliveira e Munir Calixto.