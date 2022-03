Jovem que assassinou garotinha na frente dos irmãos por pedir comida é condenado pela Justiça

Bruno Diocleciano da Silva, de 20 anos, foi condenado pela Justiça a cumprir 49 anos de prisão por torturar e matar uma garotinha de apenas seis anos, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

O jovem ainda foi acusado por ter cometido maus tratos a outras três crianças e por corrupção de menores. O julgamento ocorreu na terça-feira (22) e durou cerca de 10h.

O crime aconteceu no dia 29 de maio de 2019, quando Bruno e a namorada, que tinha 17 anos e era tia das crianças, saíram e deixaram os irmãos sozinhos trancados em casa.

Com fome, eles teriam pulado o muro para pedir comida para os vizinhos. Foi então que o acusado chegou e bateu em todos com uma corda. A menina ainda tentou fugir, mas foi puxada pelos cabelos no meio da rua e levada de volta para casa.

Já dentro do imóvel, a garotinha continuou sendo agredida com diversos chutes, tendo graves ferimentos na cabeça e no tórax. Mesmo reclamando de intensas dores, o agressor teve medo de ser preso e se recusou a levá-la ao médico.

Somente no dia seguinte, quando a vítima acordou passando mal e engasgando, é que o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas já era tarde demais. A menina morreu antes mesmo das equipes chegarem.

O casal, na ocasião, estaria com a guarda dos pequenos há cerca de quatro meses porque os pais estavam presos por tráfico de drogas. Neste período, as crianças teriam sofrido violências e ameaças graves.

Durante a sessão, o juiz Fernando Oliveira Samuel, da 2ª Vara Criminal da comarca de Formosa, ainda apontou a gravidade do ocorrido, principalmente pelos irmãos terem presenciado a morte da vítima ainda sofrerem com as consequências disso.

“Os irmãos presenciaram a morte da irmã no próprio lar e até os dias de hoje precisam de tratamento e acompanhamento para minimizar os danos psicológicos do fato em questão”, afirmou.

A pena de bruno deverá ser cumprida em regime inicial fechado.