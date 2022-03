O café é uma bebida bastante bastante apreciada em quase todo o planeta. No entanto, existem algumas pessoas que não devem abusar do seu uso.

Isso porque o café pode acarretar ou agravar uma série de problemas no organismo humano.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista alertando as principais pessoas que devem amenizar o consumo do café. Acompanhe!

6 tipos de pessoas que não deveriam tomar café todos os dias:

1. Pessoas com intestino irritável

A cafeína pode ser um grande veneno para quem já lida com as patologias no intestino irritado.

Ela pode ocasionar grandes diarreias, que já são bastante comuns em quem lida com a doença.

2. Pessoas com refluxo gastroesofágico

A cafeína pode facilmente afrouxar o anel muscular – esfíncter esofágico – que une os órgãos esôfago e estômago.

O relaxamento do anel facilita a comida passar deslizando durante o processo de digestão.

O grande problema acontece quando o processo passa a ser duradouro, inclusive quando não há alimentos passando.

Os ácidos estomacais começam a voltar ao trato, causando irritação e desconforto. Isso pode agravar fortemente a doença do refluxo.

3. Pessoas com glaucoma

A doença ocular é ocasionada pelo aumento da pressão dos olhos.

A cafeína presente na bebida é energética e contribui bastante para o aumento da pressão, piorando o quadro.

4. Grávidas

A bebida pode ser bastante prejudicial para a placenta da gestante, conseguindo até mesmo atravessá-la e comprometer a saúde do neném.

Com isso, seria provável um aborto espontâneo ou um parto prematuro.

O mais recomendado é apenas 200 ml de café por dia entre as gestantes.

Um outro ponto importante de ressaltar é que as mães que estão amamentando também devem amenizar a ingestão.

Isso porque o líquido é estimulante e diurético, há riscos de uma possível desidratação.

5. Pessoas com arritmias

Como dito, o café pode aumentar significativamente a pressão arterial.

Com isso, a bebida se torna um grande inimigo de pessoas que sofrem com arritmia no coração.

6. Pessoas ansiosas

Os ansiosos devem evitar ao máximo altas ingestões de café.

Sudorese, aceleração dos batimentos cardíacos de forma irregular e sensação do coração batendo na garganta são algumas das possíveis reações.

A melhor alternativa é consultar seu médico e avaliar a quantidade recomendada, caso goste muito de café.

