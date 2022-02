Diversas pessoas sofrem diariamente com problemas intestinais como a prisão de ventre e o acúmulo de gases no organismo.

Mas existem medidas simples que agem como fatores paliativos, auxiliando na liberação prática do bolo fecal e dos gases acumulados, melhorando todo o trato intestinal.

Diante disso, separamos uma lista com alguns conselhos para quem luta constantemente com este problema – que resulta em desconforto, dores e até alterações no humor.

6 dicas certeiras para soltar de vez o intestino e evitar a prisão de ventre:

1. Água morna com limão

Ingerir essa mistura prática e simples ao acordar pode ser uma ótima escolha para auxiliar nos problemas intestinais.

Isso porque o líquido com uma temperatura morna ajuda a amolecer as fezes.

Enquanto isso, a fruta cítrica estimula os movimentos naturais do intestino.

Ou seja, com um bolo fecal mais fluído, fica mais fácil a evacuação, liberando os desconfortos causados pela prisão de ventre.

2. Óleos minerais

Os óleos minerais são, em geral, a parafina e a vaselina líquida, encontradas em farmácias.

Eles contém propriedades laxantes, favorecendo as contrações do intestino.

Mas atenção: É fundamental que haja o consentimento de um profissional médico.

Apesar de ser considerado seguro, é importante que seja feito uma consulta com um clínico geral ou um gastroenterologista.

3. Chás naturais

Existe uma lista de chás naturais que possuem propriedades laxantes.

Bons exemplos são os chás de sene, cáscara sagrada e ameixa seca.

Eles conseguem agir hidratando o bolo fecal, além de agirem nos movimentos intestinais, contribuindo com a ação de expelir todo o material.

4. Alimentação saudável

Já sabemos que quanto mais fibras consumimos em nossas dietas, melhor é a saúde do nosso intestino.

Portanto, adicione alimentos fibrosos em seu cardápio como: aveia, gérmen trigo, granola, feijão, grão de bico, lentilha, escarola, couve, rúcula e brócolis.

Além destes, invista em algumas frutas ricas no nutriente, por exemplo, abacate, abacaxi, ameixa fresca, ameixa seca, amora e banana.

5. Pratique atividades físicas

Corridas, pular corda, abdominais ou 30 minutos de musculação são as principais alternativas para quem sofre diariamente com a prisão de ventre.

Isso porque eles fortalecem os músculos abdominais, deixando-os mais aptos a expelirem o bolo fecal com facilidade.

6. Beba bastante água

Inevitavelmente, uma pessoa mais hidratada terá, consequentemente, um bolo fecal mais hidratado e amolecido.

Dois litros de água é o mínimo que um ser humano adulto deve consumir para manter um bom funcionamento do organismo.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

