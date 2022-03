Carga milionária de cocaína é apreendida pela PRF em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, no início da tarde desta sexta-feira (25), a apreensão de 450 kg de cocaína, em trecho da BR-452 que passa por Rio Verde, cidade do Sudoeste goiano.

De acordo com as estimativas dos policiais, a quantia representa um prejuízo de cerca de R$70 milhões para o narcotráfico.

Conforme o relato da PRF, uma equipe de patrulha avistou um caminhão na rodovia, com sinais aparentes de problemas mecânicos.

Ao parar o veículo e abordar o condutor, os policiais ficaram desconfiados quanto à rota e informações que ele repassava e levaram o veículo para a base da PRF, para fazer uma vistoria detalhada.

Ao inspecionar o meio de transporte, os agentes descobriram o fundo falso montado na carroceria e localizaram 228 kg de cocaína em pó e 216 kg de pasta base de cocaína, matéria-prima para produção da droga.

O motorista confessou que pegou o caminhão carregado em Campo Novo dos Parecis (MT) e recebeu a oferta de R$ 70 mil para fazer o transporte até o município de Rio Verde.

Os policiais ainda encontraram uma pistola de uso restrito, com 11 munições, escondida no frigobar do veículo. O motorista foi preso em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma, e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil local.

Veja a seguir vídeo divulgado pela PRF, no momento da inspeção do veículo