Atacado por formigas, homem é encontrado em mata super debilitado por bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Caldas Novas realizou neste sábado (26) uma operação de resgate a um homem que havia desaparecido após adentrar em uma mata, nos fundos da própria casa, no bairro Estância Tamboril.

A vítima, de 42 anos, teria sumido por volta das 15h de sexta-feira (25). Foi a irmã dele que, preocupada com o sumiço, decidiu acionar a corporação.

Após cerca de uma hora de buscas no local, o homem foi encontrado deitado no meio do matagal e bastante debilitado.

Embora estivesse consciente, ele apresentava sinais de confusão mental, desidratação, além de indícios de ter sofrido um trauma no nariz e diversas picadas de formigas por todo o corpo.

Com o auxílio de uma prancha longa, o homem foi imobilizado pelos bombeiros, retirado do local e encaminhado para acompanhamento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas.