Mulher tem dedos amputados após ser atacada com facão em praça de Anápolis

Populares que passaram pela Praça Central, no Distrito de Goialândia, em Anápolis, no final da tarde deste sábado (26), perceberam uma movimentação atípica de viaturas.

É que socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tiveram de ser acionados depois que uma mulher, de 36 anos, foi atacada com uma arma branca.

Informações preliminares da Polícia Militar dão conta que a vítima teria um problema antigo com o autor e, desta vez, os dois tiveram uma séria discussão.

Na ocasião, o homem, ainda não identificado, teria usado um facão para desferir vários golpes na mulher. Na sequência, fugiu em um carro branco.

A vítima foi atingida na cabeça, em membros inferiores e teve dedos amputados. Ela estava consciente quando foi socorrida e levada para um hospital de Nerópolis.

Aos policiais, a informação repassada é de que o quadro clínico dela é gravíssimo e que o autor não tem vínculo familiar e nem emocional com ela.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.