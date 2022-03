Um novo ano começa e com ele vem muitos planos e promessas de melhorar no trabalho, em casa e fora dela, não é mesmo? Afinal, a hora de trocar a agenda pede novas metas e sonhos. Bom, mas se você é daquele tipo de pessoa que precisava ter mais de 24h no seu dia. Além disso, sente que não consegue fazer tudo o que planeja. Hoje preparamos dicas para aumentar a produtividade!

Antes de tudo, é claro que entendemos que vivemos em um mundo cheio de distrações. Por exemplo, celular, redes sociais, barulhos, movimento da cidade e muito mais. Logo, manter a concentração em uma atividade só parece ser desafiador. Porém, existem algumas dicas que podem te ajudar a minimizar este quadro.

6 dicas para aumentar a produtividade e começar a ter mais tempo para você

1. Planejamento

Primeiramente, essa dica parece um pouco óbvia, mas é importante! Por isso, planeje suas atividades, organize sua agenda. Isso porque quem planeja consegue se organizar melhor e compreende o que deve ser modificado, melhorado ou deixado de lado.

2. Tenha prioridades

Outro ponto é: faça uma lista de prioridades! Isso significa que, em seu planejamento, alinhe o que é prioridade em sua vida. Por exemplo, analisando as atividades essenciais e como você irá executá-las sem distrações.

3. Descanse

Em seguida, entenda de uma vez por todas que é necessário fazer intervalos enquanto trabalha. E, por mais que pareça contraditória, isso irá aumentar sua produtividade. A dica é: trabalhar por 25 minutos e fazer uma pausa de 5 minutos ou uma pausa de 20 minutos a cada 01 hora e meia trabalhada.

4. Evite tarefas manuais

Ok, essa dica pode ser estranha, mas as tecnologias estão aí para serem usadas a nosso favor. Por isso, abandone de vez algumas tarefas manuais, que podem ser automatizadas por ferramentas online. Por exemplo, gerenciamento, email, vendas online e muito mais. Basicamente, isso vai te fazer sobrar mais tempo.

5. Não seja multitarefas

Essa é para você: o faz tudo da empresa. Em suma, é não é vantajoso fazer várias tarefas ao mesmo tempo, isso não é produtividade! Logo, é mais interessante você gastar 20 minutos no celular, outros 20 minutos fazendo anotações e 20 minutos lendo e-mails do que fazer tudo ao mesmo tempo. Assim, esses 60 minutos serão bem mais produtivos.

6. Comece pelas tarefas mais difíceis

Por fim, para eliminar de vez a procrastinação e aumentar a produtividade, coloque a mão na massa já! Em resumo, priorize as tarefas mais difíceis, Assim, você terá mais energia e disposição para desenvolver melhor o seu trabalho.

Se você não curte a ideia é só pensar da seguinte maneira: imagine iniciar uma atividade mais complicada ao fim do dia, depois que você já fez milhares de coisas? Provavelmente, você não dará o seu melhor, pois não tem energia para isso.

